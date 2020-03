Fca Bank, con Leasys 130 vetture all’Anpas

Fca Bank con la controllata Leasys fornirà all’Anpas, l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, 130 vetture Fiat e Jeep per aiutare a contrastare l’emergenza sanitaria in atto. I mille presidi di Anpas sul territorio nazionale potranno così contare su un ulteriore sostegno nelle azioni quotidiane di consegna di farmaci, pasti e beni di prima necessità a chi non può spostarsi da casa e anche per la consegna di tamponi per gli ospedali e per spostare il personale impegnato nelle operazioni di sicurezza. “In momenti come questi, di grande sforzo da parte di tutti noi – dice Fabrizio Ernesto Pregliasco, presidente nazionale Anpas – ricevere l’aiuto concreto di Fca Bank e Leasys ci aiuta a portare avanti l’impegno non solo dal punto di vista operativo, per svolgere ancora meglio e in maniera più efficace i nostri servizi, ma è anche e soprattutto un riconoscimento morale ed etico al nostro agire, che ci fa sentire davvero accomunati in questa emergenza”.

“Ringraziamo vivamente l’Anpas e tutti i suoi volontari che, ogni giorno, si mettono al servizio della comunità con grande coraggio ed altruismo. Speriamo davvero – dice il Ceo di Fca Bank Giacomo Carelli, nella foto – che queste vetture possano rappresentare un valido sostegno al loro generoso e prezioso operato”