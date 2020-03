Enpaf, ‘fondo Covid-19 da 500.000 euro’

Primo stanziamento Cassa per professionisti colpiti da malattia

Nasce “in via d’urgenza”, il fondo per l’emergenza Covid-19 dell’Enpaf (Ente nazionale di previdenza dei farmacisti), con l’obiettivo di “assicurare iniziative in favore degli iscritti colpiti dal Covid-19 e ricoverati”, nonché per “le famiglie dei farmacisti che, purtroppo, nell’esercizio della propria attività, hanno perso la vita, nonché ulteriori interventi che si renderanno necessari, soprattutto nei casi in cui le farmacie e parafarmacie siano state obbligate alla chiusura, in ragione del contagio degli operatori”. Il primo stanziamento ammonta a 500.000 euro, decisione, dice il presidente della Cassa Emilio Croce, che il Consiglio di amministrazione “ha ritenuto necessario adottare tempestivamente” per dare sostegno “alla nostra professione, in prima linea nel garantire un servizio sanitario essenziale”.

Ansa.it