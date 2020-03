Aldo Bisio (Vodafone Italia): “Le reti? Uno scudo per il Paese. Pensare già alla strategia di uscita”

Vivere stando a casa, per rallentare il virus. Eppure continuare la vita quotidiana, fatta di relazioni, persone, lavoro. «Una vita fatta anche di connessioni emotive, continuando ad andare avanti a fare le cose. I miei 6 mila colleghi che stanno lavorando da casa, ormai da 5 settimane. L’architettura della rete, le configurazioni, i call center. Lo ammetto: sono sorpreso io stesso. Abbiamo fatto in poche settimane una svolta per la quale qualche tempo fa avrei considerato necessari due anni…». Aldo Bisio, ingegnere, a capo di Vodafone Italia, una cosa però vuole dirla: «La rete e i servizi dei gestori sono il tessuto connettivo del Paese, In questi momenti ce ne stiamo rendendo conto tutti. Il traffico dati è cresciuto del 30% sulla rete mobile e del 60% sulla rete fissa. Nessun’altra infrastruttura sarebbe stata in grado di reggere questi impatti in così poco tempo. Ma questo è possibile perché si sono fatti tanti investimenti in passato. Ecco, questa robustezza granitica ha acuito l’importanza per un Paese di avere un’infrastruttura moderna. Da parte nostra ha acuito il senso di responsabilità sociale perché capiamo come il nostro lavoro stia tenendo insieme la società.».

Un’emergenza che sta mettendo le reti, le aziende, il governo su un terreno incerto, dal quale è difficile intravedere percorsi di uscita veloce…

«È questo il punto, da questa emergenza si uscirà, come dalle burrasche di mare, ma bisogna porsi adesso il problema di come tornare alla prossima normalità».

Non le sembra troppo presto…

«Certo, è difficile. Ma non dobbiamo commettere l’errore di essere sequenziali: adesso affrontiamo l’emergenza, poi gestiremo l’uscita dalla crisi. Queste due cose vanno gestite in parallelo. La decisione di chiudere è stata presa, correttamente. Ma insieme alla fase di lockdown, bisogna ragionare sulla politica di unlocking, di uscita. Non potrà certamente avvenire di colpo. Ma prima o poi avverrà, adesso vale la pena pensare a come andrà fatto».

Le stime sulla situazione economica indicano una caduta del Pil a due cifre…

«Sarà la caduta più vistosa dalla Seconda guerra mondiale, più la chiusura durerà, più sarà pesante anche da un punto di vista sociale. Il primo pensiero in queste settimane è stato tutelare la sicurezza delle nostre persone. Un’operazione enorme. Ora il 100% dei dipendenti Vodafone lavorano da casa. Anche i duemila operatori dei call center, che lavoravano nelle 8 sedi sul territorio nazionale, rispondono da casa. Gestiscono 80 mila telefonate al giorno».

Per ora le case sembrano delle torri di Babele, trasformate in ufficio, scuola, palestre via youtube…

«Vero. Ma provi per un attimo a pensare se la rete non avesse reso possibile tutto questo. Noi ci siamo reinventati per lavorare insieme a distanza. È stato difficile anche per me, adattarmi. Ero abituato al rapporto diretto con i colleghi. Per conservare il dialogo aperto con loro, utilizzo le piattaforme social interne per raccontare quello che stiamo facendo e offrire loro una prospettiva che vada al di là dell’emergenza. Questa situazione ci sta cambiando tutti. Vuol dire che i meccanismi possono essere modificati, offrendo più flessibilità. Una cosa resa possibile soltanto dall’accelerazione della digitalizzazione».

Per la verità l’Italia era un po’ indietro nella digitalizzazione…

«Ma ora sta correndo. Si tratta di cambiamenti duraturi. Noi ci stiamo già chiedendo come cambieranno le abitudini delle persone, dei consumatori, cosa resterà sedimentato dopo l’emergenza. Stiamo navigando in acque non cartografate, come dicono gli inglesi».

Lei dice che bisogna ragionare sulle prospettive, ma è difficile farlo in questo momento…

«Lo so, ma bisogna cominciare a pensarci adesso. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo e sono sicuro che molte imprese sono disponibili anche a fare la loro parte, a dialogare con il governo in questo senso»

Provare a dare delle prospettive, nonostante tutto…

«Una prima leva è quella della progressività e segmentazione, i tassi più violenti dell’epidemia hanno purtroppo riguardato alcune zone del Paese, come la Lombardia, e le fasce di età più avanzate della popolazione. Bisognerà pensare a come rimettere progressivamente in moto le zone che hanno superato i picchi di infezione. C’è poi la leva tecnologica. Stiamo collaborando con diverse Regioni e con la Protezione Civile per fornire dati in forma anonima e aggregata sui movimenti delle persone. Questi flussi, rigorosamente anonimi, consentono di valutare ad esempio l’efficacia delle misure di contenimento per prendere decisioni nell’interesse pubblico. In una fase di ripartenza, servirebbe un livello di granularità dei dati superiore per mostrare informazioni sulla densità e sulla distribuzione geografica dei focolai di infezione. Ma un utilizzo dei dati così granulare avrebbe delle implicazioni a livello di privacy. Già oggi ci sono le capacità di gestire l’anonimità del dato e la sua segregazione. La leva tecnologica e quella comportamentale devono però andare di pari passo. Prenda il Giappone: ci stupivamo in passato di vedere i viaggiatori con la mascherina, ora ci rendiamo conto che era un gesto di grande rispetto verso gli altri. Serviranno nuovi protocolli comportamentali».

Se ho capito bene, guai a pensare: restiamo chiusi finché serve e poi apriamo di colpo tutto…

«Esatto. Il contenimento del rischio è il risultato di un pensiero che deve cominciare adesso. Noi abbiamo lavorato con virologi a modelli predittivi della diffusione della malaria nell’Africa subsahariana. Adesso stiamo lavorando per adattare questi modelli statistici al virus. Credo che i policy makers, aggregando aziende come la nostra e altre portatrici di tecnologie, possano cominciare ad immaginare un programma di uscita a garanzia della sopravvivenza e benessere. Aziende, scienziati, università: bisogna lavorare già a questo».

A proposito di rete, lo sviluppo del 5G potrà essere un’occasione per gestire questa complicatissima transizione verso il ritorno alla normalità…

«Pensi agli ospedali. Hanno dato prova di grande capacità di resilienza. Ma il problema sarà la loro capacità di guadagnare flessibilità. Il digitale e il 5G potranno essere di aiuto. Le diagnosi in remoto che, viste ora, potrebbero ridurre i rischi di contagio, prima erano viste con qualche riserva. Ora ci sarà una grandissima spinta in quella direzione. Serviranno molti investimenti, non solo in infrastrutture, in software e, architetture digitali. Dalla sanità alla filiera logistica, ai servizi, alla produzione. Il virus è arrivato prima di quanto il sistema 5G fosse pronto. Però è un buon motivo per accelerare. Combinando tecnologia e protocolli comportamentali ci sentiremo più sicuri. Ma bisogna cominciare a pensarci ora».

Nicola Saldutti, Corriere della Sera