Rodrigo Diaz de Vivar Wacher nominato General manager di Roche Diabetes Care Italy

E’ stato designato dal Gruppo farmaceutico Roche Diabetes Care Italy come General manager

Diaz de Vivar Wacher ha già svolto diverse mansioni per la medesima casa farmaceutica. Grande ventaglio di esperienza nel campo di ricerca, è entrato a far parte di questo team dapprima nel ruolo di audit manager in Roche con sede in Svizzera, ruolo che lo ha portato ad essere operato in differenti zone geografiche per il comparto farmaceutico, diagnostico e nel settore di ricerca del diabete e in seguito, è diventato direttore finance & business operations a San Paolo per Roche Diagnostics Brasile.