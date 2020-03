WindTre, Roberto Basso è il nuovo Direttore External Affairs and Sustainability

Vi informiamo di una novità riguardante WindTre. Roberto Basso (nella foto) è il nuovo Direttore External Affairs and Sustainability. Sostituisce Massimo Angelini, che ha spiccato il volo su nuove e importanti mete. Roberto Basso ha un curriculum importante. Laureato in Scienze politiche, all’università di Torino, con 110 e lode, Basso ha ricoperto vari e importanti ruoli nella sua carriera. Nei primi anni 2000 divenne Direttore delle relazioni esterne di Finmatica, poi Directeur Général di Finmatica France e successivamente Amministratore Delegato di Makno & Consulting. Nel 2013 divenne Portavoce del Ministro dell’Economia e nel 2015 assunse il ruolo di Direttore della comunicazione istituzionale del Ministero. Nel 2017 divenne Chairman di Consip. L’ingresso in WindTre segna un altro significativo capitolo della sua prestigiosa carriera.