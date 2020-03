Gabriele Donino nominato chief operating officer di Expert System

E’ stato designato Da Expert System, società attiva che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare le attività di ricerca e analisi e per gestire in modo efficace il patrimonio di informazioni aziendali, come chief operating officer

Donino vanta di un’esperienza ventennale nel campo operativo a livello internazionale e ha integrato le sue competenze di settore nel mercato assicurativo e dei servizi tecnologici innovativi basati sull’intelligenza artificiale. Ha iniziato il suo ventaglio di esperienze come senior developer per l’European Southern Observatory in Germania. In seguito, ha ricoperto il ruolo di head of Digital and Solutions per la compagnia di riassicurazioni multinazionali Swiss Re, società fondatrice di un team a livello internazionale di incremento per l’implementazione ed erogazione di software di intelligenza artificiale con una speciale attenzione al natural language processing, deep learning e machine learning. La compagnia di riassicurazione, con base a Zurigo, ha dato molteplici altre mansioni al manager Donino, tra le quali head of it professional services and head of enterprise content management.

Il Ceo di Expert System, Walt Mayo si dice entusiasta di aver fatto entrare nel suo team Donino per via della sua consistente esperienza che sarà sicuramente vantaggiosa per l’azienda per catalizzarne il valore aziendale e incrementare i benefici.