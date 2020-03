Filippo Manucci si dimette da Alès Groupe

Si dimette, il manager Filippo Manucci dal ruolo di Amministratore delegato, nonché Presidente della Divisione Farmacia, Grugstore e membro del CDA di Alès Groupe SA. Il manager ha preso questa decisione per dedicarsi ad una nuova avventura lavorativa

Manucci, figura di spicco, lascerà la direzione delle filiali worldwide del Gruppo e la sua presidenza al Consiglio di Amministrazione, dopo 8 anni, in cui ha dato il suo contributo attraverso la sua profonda conoscenza alla multinazionale francese, attiva nel settore dermo-cosmetico e dei trattamenti per capelli con i partnership quali Lierac, Phyto e Jowaè. Non ci è dato ancora conoscere il nome del Manager che prenderà il suo posto per la Filiale italiana.