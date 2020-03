Daniele Palermo nominato Presidente di Tempocasa

E’ stato designato dal Gruppo Tempocasa come Presidente. Il Gruppo ha scelto, per la prima volta nella storia, di affiancare un manager ai tre fondatori: Flavio Ferrari, Mileto Ferra e Nicola Canino

Palermo, ambizioso milanese, dopo soli due anni è entrato nella storia del Gruppo per essere stato il più giovane titolare. E’ stato inoltre denominato responsabile regionale della Lombardia partecipando attivamente all’espansione del Gruppo Tempocasa in Italia e al suo sviluppo anche in Spagna divenendo, dapprima Global manager e in seguito Supervisor.

L’agenzia immobiliare di successo Tempocasa, tra le maggiori in un mercato così colmo di intermediazione immobiliare, spicca tra le altre per la sua distinta pianificazione strategica. Ha avviato questa scelta in un momento così delicato come quello attuale, con l’emergenza derivata dal Coronavirus, proprio per delinearne, al meglio, gli obiettivi in vista di un futuro migliore.

Il manager Palermo si dice volenteroso nell’impegnarsi a garantire stabilità ed elasticità in un momento così particolare, mettendo a disposizione un approccio strategico flessibile, specializzandosi nell’innovazione tecnologica, sulla profonda conoscenza in materia e sulle abilità del team.