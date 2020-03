Coop, prezzi fermi per 2 mesi

Coop blocca i prezzi per i prossimi 2 mesi, fino al 31 maggio. L’iniziativa riguarda tutti i prodotti confezionati industriali sia a marchio Coop che di tutte le altre marche. Una sorta di misura preventiva, ha spiegato il gruppo, e una garanzia che Coop sottoscrive a vantaggio dei propri soci e consumatori, ma anche a tutela dei produttori e degli allevatori italiani nel momento eccezionale che stiamo vivendo.

Coop s’impegna ad agire sia a monte (verso i fornitori) sia a valle (verso i consumatori) per garantire la stabilità dei prezzi e delle remunerazioni dei diversi attori della filiera. Per questo motivo il gruppo della gdo sta contattando i fornitori di propri prodotti a marchio al fine di operare insieme per il contrasto di ogni logica speculativa. Tra le filiere che possono avere prime tensioni va segnalata quella del latte. «Lì si registra una tensione legata all’eccesso di produzione generato dalla chiusura di alcune tipologie commerciali», spiega Maura Latini a.d. di Coop Italia. «Insieme ai nostri fornitori garantiremo agli allevatori che forniscono latte fresco il prezzo precedentemente pattuito. Più in generale ci muoveremo per i nostri prodotti Coop in maniera tale che sia garantito a ogni anello della filiera produttiva del nostro Paese la giusta remunerazione. Mai come ora il nostro primario impegno è proteggere le famiglie e il tessuto produttivo italiano».

ItaliaOggi