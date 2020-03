Instagram, visibilità ai post ufficiali

In evidenza informazioni autorevoli, arriva adesivo #iorestoacasa

Instagram rimuoverà dagli account raccomandati e dai post consigliati tutti i contenuti riguardanti il coronavirus, a meno che non provengano da fonti ufficiali, e darà una minore visibilità anche ai post che contengono informazioni valutate false da fact checker esterni.

Lo ha reso noto la piattaforma annunciando nuove misure nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Chi farà ricerche sul Covid-19 vedrà comparire come primi risultati i post di fonti autorevoli come l’Oms e i ministeri nazionali della Salute. Chi pubblica Storie avrà a disposizione nuovi adesivi per condividere informazioni corrette, tra cui quelli per ricordare di lavarsi le mani e mantenere la distanza di sicurezza. Sarà poi presente in un maggior numero di Paesi l’adesivo “Donazione”, e sarà più facile individuare le organizzazioni non profit.

L’ultima novità è l’adesivo Stay Home, #iorestoacasa: ogni account seguito che usa lo sticker entra a far parte di una Storia condivisa.

ansa.it