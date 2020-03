Coronavirus, da Google piattaforma per docenti

Informazioni, consigli e tutorial per la didattica a distanza

Google ha messo online la piattaforma “Insegna da casa“, un portale in lingua italiana (e in diverse altre lingue) per gli insegnanti, con informazioni, suggerimenti e formazione sugli strumenti del pacchetto Google for Education. Il progetto per l’insegnamento a distanza fa parte delle misure messe in campo dalla compagnia californiana per rispondere al coronavirus, e nasce con il supporto e la collaborazione dell’Istituto per le Tecnologie dell’informazione nell’educazione dell’Unesco.

Il sito propone una panoramica su come avvicinarsi alla didattica a distanza, dal fare lezione online al rendere le lezioni accessibili agli studenti e collaborare con altri insegnanti. Diversi i tutorial presenti, ad esempio per avviare una sessione di domande e risposte con la classe usando Google Presentazioni, trasmettere una lezione in live streaming e assegnare i compiti con Classroom, e ancora creare un sito web per la classe o mettere a punto un quiz online.

Ansa