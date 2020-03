TikTok dona 10 milioni all’Oms

10 milioni anche dalla Fifa per aiutare medici e infermieri

TikTok, la app cinese per realizzare video brevi diventata molto popolare tra i più giovani, ha donato 10 milioni di dollari all’Oms per contribuire alla lotta contro il coronavirus.

Lo ha annunciato l’Organizzazione, secondo quanto riportato dalla Cnn, precisando che la donazione verrà utilizzata per l’acquisto di equipaggiamento medico – mascherine, guanti e tute – da distribuire a medici e infermieri in tutto il mondo.

Anche la Fifa ha donato 10 milioni di dollari al fondo di solidarietà istituito dall’Oms per fronteggiare la pandemia.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto sapere che in soli 10 giorni sono stati raccolti oltre 70 milioni di dollari in donazioni da parte di circa 187.000 tra individui e organizzazioni per aiutare gli operatori della sanità in prima linea.

Ansa.it