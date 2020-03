Fabio Grandin nominato people & organisation and communication director di Novo Nordisk Italia

E’ stato designato Fabio Grandin come nuovo people & organisation and communication director della multinazionale danese con divisione della filiera in Italia Novo Nordisk

Grandin ha già ricoperto ruoli di prestigio nella leadership delle risorse umane di crescente lustro in molteplici zone geografiche differenti, per il Gruppo Johnson & Jonhson. Si è inoltre occupato della coordinazione delle relazioni industriali per la consociata italiana, per poi successivamente assumerne le redini di cross sector j&j per programmi di incremento internazionali per Emea, con sede ad Amsterdam; mentre per l’area Asia Pacifico, ha avuto base a Singapore. Ventaglio di mansioni diverse fin quando, nel 2016, non verrà assunto con il ruolo di head of HR per Italia e Sud Europa.