Ernesto Ghigna, nominato European marketing manager wine di Owens-Illinois

E’ stato designato dalla società leader mondiale nella produzione di packaging in vetro e partner d’elezione, Owens-Illinois come European marketing manager

Ghigna, nominato per le sue considerevoli competenze nel campo del Food&Beverage, ha dapprima diretto il marketing Olio e Spezie del Gruppo Montenegro, all’interno del quale, in precedenza, ha avuto il compito di dirigere l’area marketing nel comparto degli spirits ed ha in seguito gestito i brand Amaro Montenegro e Vecchia Romagna. Ha ricoperto svariati ruoli nel marketing in multinazionali importanti come Cloetta Italia e Mondelez, considerando anche la sua vasta conoscenza e competenze dettata dalla sua esperienza in aziende imprenditoriali nel campo vendite. La postazione permanente nel suo nuovo ruolo, sarà in Italia, più precisamente nella sede centrale di Origgio (VA). Nella nuova mansione sarà responsabile dell’intera area europea, zona in cui il Gruppo farà un terzo del fatturato globale, tenendo conto delle zone in cui il mercato del vino è più cospicuo.