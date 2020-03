Due new entry nel reparto creativo per il team di True Company

Entrano in agenzia la Content Manager Marta Conte e la Social Media Manager Arianna Cavallo

Conte fa il suo ingresso nella società True Company nel ruolo di Content Manager. Ha iniziato il suo ventaglio di esperienze all’interno di un’azienda di arredamento e design di Treviso. In seguito, si è spostata a Milano per seguire il ruolo affidatogli da svariate agenzie, nelle vesti di Social Media Manager. Si perfeziona nel coordinamento di canali social e strategie Digital PR esercitando, tra gli altri, per brand del calibro di Sephora Italia, Belvedere Vodka e Ikea.

Entra nel team, dopo un percorso proficuo, anche in uno dei più grandi e influenti network di comunicazione e marketing, Ogilvy. La manager Cavallo rivestirà invece, il ruolo di Social Media Manager per il team di True Company. Apre la sua carriera in comunicazione, seguendo un Master in Media Digitali. Lavorerà anche lei per l’azienda Ogilvy come Community e Social Media Manager, dove gestirà clienti come Nutella Italia, BPER Banca, Kinder Sorpresa, Starhotels e Bimby. Ha lavorato in seguito gestendo DDB congiuntamente ad una squadra dedicata, Iliad e Bennet.

Accresce dunque il team di True Company. Nonostante temporaneamente in modalità smart working data l’emergenza del momento, le due nuove manager arricchiranno il team contribuendo al successo aziendale.