Bain & Company integra cinque nuovi partner

Sono stati designati cinque nuovi partner: Stefano Brentel, Paolo Cerini, Rosangela Pacifico, Mauro Colopi e Stefano Fenili. Il Gruppo ha avviato questo processo di implemento per potenziare il proprio leadership team operante in Italia

Stefano Brentel ha ricoperto sin dal suo ingresso in Bain, ruoli di prestigio, operando su un’area geografica piuttosto vasta: dall’Italia alla Russia, dagli Stati Uniti alla Polonia e dal Regno Unito all’Olanda. Ha sviluppato delle competenze vaste nel settore dei consumer products, pratica di cui ad oggi fa parte a livello Emea.

Altro manager, altrettanto qualificato e specializzato nelle practice advances manufacturing and service e performance improvement, è Paolo Cerini. Dei suoi 13 anni nel team Bai, si è sempre dedicato principalmente alle strategie. Dapprima strategie e pianificazioni industriali volte al perfezionamento della performance operativa e, in seguito, al comparto prettamente di marketing, M&A, post merger integration e della business due diligence.

Rosangela Pacifico, entrata in Bain dal 2004, ha offerto la propria esperienza e conoscenza per l’azienda. In particolar modo al servizio della practice energy & natural resources, in cui ha gestito principalmente l’area strategy & marketing.

Mauro Colopi, anch’esso in azienda dal 2004, dopo essersi formato e aver acquisito un riconoscimento e quindi a seguito di essersi affermato nei settori di enterprise technology, telecomunicazioni, media e technology, ha garantito consulenza soprattutto in merito alla catalizzazione dello sviluppo di Ngan, B2B full potential transformation e nella progettazione dei servizi. Inoltre ha diretto molteplici iniziative di due diligence per i clienti di private equility.



Altro partner è il manager Stefano Fenili. Fenili, professionista nelle global practice di Bain Per Retail e Performance Improvement, è attivo nel settore dei beni luxury e moda, certificato in più di 200 progetti nel settore per aziende locali, internazionali e globali che vanno dalla strategia aziendale all’incremento delle prestazioni.