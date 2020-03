MemorYou, la mappa dei ricordi

L’emergenza COVID-19 sta sconvolgendo tutto il mondo, molti amici e parenti vengono a mancare, senza la possibilità di essere adeguatamente commemorati prima di essere sepolti o cremati.

La vita di tutti scorre a rallentatore e ci si ritrova a riflettere sul momento storico che stiamo vivendo: oggi, ancor più di prima, tutte le relazioni e le emozioni si ricercano e si esprimono virtualmente… grazie al supporto delle nuove tecnologie.

«Questo è un momento difficile davvero per tutti! Siamo rami di uno stesso albero e, a prescindere dalla propria etnia, cultura o religione, abbiamo bisogno dell’altro, dei nostri famigliari ed amici. È vero, non possiamo far molto per fronteggiare il nemico Coronavirus che sta stravolgendo la nostra quotidianità, portandoci via i nostri cari ma, forse, sentendoci parte di un qualcosa di più grande, potremmo trovare un po’ di conforto e scambiarci supporto reciproco, per sentirci meno soli… anche solo un po’» così afferma Claudio Mastropaolo creatore della piattaforma MemorYou.

Già da settembre 2019 Visionage, la startup innovativa che si occupa di ricerca e sviluppo nel settore informatico, marketing e biotecnologico, ha reso disponibile online gratuitamente il cimitero virtuale MemorYou, che annovera già diverse fiammelle virtuali che testimoniano il ricordo che diventa eterno.

Chiunque può registrare il proprio caro defunto “illuminando una fiammella” e amici, parenti, ma anche il pubblico e i visitatori, potranno lasciare un ricordo.