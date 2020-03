Robert F. Kennedy Human Right, una raccolta fondi per la Protezione Civile

Vi segnaliamo una raccolta fondi strutturata da Robert F. Kennedy Human Right, l’organizzazione dedicata a Robert Kennedy e presieduta dalla figlia Kerry Kennedy, nella foto. L’organizzazione ha lanciato una campagna di raccolta fondi per acquistare attrezzature necessarie nei presidi più esposti in Italia in collaborazione con la Protezione Civile. Vi invitiamo a partecipare alla campagna promossa su GoFoundMe e a donare qualcosa in linea con le vostre possibilità economiche in linea con le vostre possibilità economiche, per poter dare una mano ai tanti combattenti guerreggiano sul fronte contro il Covid-19. Un rendiconto dettagliato della raccolta fondi sarà pubblicato su www.rfkitalia.org e sui canali social dell’organizzazione. L’impegno dell’organizzazione, nella lotta al coronavirus, non si limita unicamente alla raccolta fondi: Robert F. Kennedy Human Right ha messo a disposizione le dodici stanze da letto della propria sede di Firenze per ospitare medici e infermieri impegnati negli ospedali della città fiorentina. Concludiamo esortandovi a donare e a darci da fare, nei limiti del possibile, seguendo l’appello di Kerry Kennedy che, in un articolo al Corriere della Sera, ci ha suggerito di reagire a questa crisi “non solo come individui, ma con un forte senso di uguaglianza e giustizia sociale, anche quando il mondo sembra mostrare il suo lato più barbaro, imprevedibile e irrazionale”.