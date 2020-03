Intesa Sampaolo amplia gratuitamente tutela assicurazioni

La divisione assicurativa di Intesa Sanpaolo allarga gratuitamente la copertura prevista dalle polizze dei propri clienti anche agli effetti del Coronavirus, così da agevolarli se dovessero affrontare cure impreviste. In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese – sottolinea l’ad di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della divisione assicurativa, Nicola Fioravanti – riteniamo che il contributo della nostra compagnia a sostegno dei clienti assicurati si debba esprimere sia attraverso la conferma di un servizio di assistenza adeguato alle circostanze che stiamo vivendo, sia incrementando le opzioni delle singole polizze. La solidità del nostro gruppo e la forte relazione costruita nel tempo con i nostri assicurati ci spingono a realizzare iniziative fuori dall’ordinario, indirizzando ogni sforzo per accompagnarli anche attraverso scenari sanitari inimmaginabili al momento della sottoscrizione dei contratti”. Gli assicurati, positivi al Covid-19, o che dovessero contrarre il virus, potranno fare ricorso alla diaria da ricovero non soltanto in caso di degenza in ospedale, ma anche durante l’isolamento domiciliare (quarantena), senza applicazione di franchigie e carenze; i clienti con diagnosi positiva al Coronavirus, ricoverati in terapia intensiva, riceveranno un indennizzo di 2.000 o di 4.000 euro, in base alla soluzione sottoscritta. Il gruppo ha previsto apposite integrazioni anche per le garanzie salute dei prodotti a tutela di chi ha sottoscritto un finanziamento, come quelli su mutuo e prestito: i lavoratori autonomi assicurati con Intesa Sanpaolo Assicura, in caso di isolamentodomiciliare con diagnosi positiva da Coronavirus, riceveranno l’indennizzo previsto per inabilità temporanea totale, ovvero il rimborso delle rate di finanziamenti, mutui e prestiti, in scadenza durante il periodo di isolamento, senza applicazione di franchigie e carenze; pensionati, lavoratori del pubblico impiego, o non lavoratori, in caso di ricovero ospedaliero riceveranno l’indennizzo previsto dal prodotto, che corrisponde al rimborso delle rate del finanziamento in scadenza, senza applicazione di franchigie e carenze.