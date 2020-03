Il Direttore centrale Finanza Oddone Pozzi si dimette dal Gruppo Mondadori

Si dimette, il manager Oddone Pozzi dal ruolo di Direttore centrale Finanza. La scelta delle dimissioni è avvenuta a seguito della volontà del dottor Pozzi, di voler iniziare una nuova avventura professionale

Pozzi, in carica come Direttore Centrale Finanza, Acquisti, Legale, Sistemi Informativi, Logistica e da Dirigente Preposto, per il Gruppo Mondadori dal 2014, annuncia le sue dimissioni .

Decisione che verrà messa agli atti e avrà dunque decorrenza dal 3 giugno 2020, per quel che riguarda la dirigenza contabile e societaria. Cosa ben diversa per le cariche amministrative, che avranno decorrenza dal 22 aprile prossimo, successivamente all’Assemblea degli azionisti.