PILLOLE DI ECONOMIA

Luve annuncia l’acquisizione di azioni proprie. Decorso positivo anche per la società tedesca BayWa. Scambi in forte rialzo più che positivo per la società francese di tlc Orange

Azienda leader nella realizzazione e concepimento di prodotti per la refrigerazione, il condizionamento e grande realtà internazionale, Luve Group, ha comunicato la concretizzazione dell’acquisizione di azioni proprie deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2019. Terminerà il 28 aprile 2020 e avrà come punto focale, un massimo di 300.000 azioni ordinarie, pari all’1,35% del capitale sociale di LU-VE Group, per un controvalore massimo di 3.600.000. Attualmente né LUVE né le varie società controllate da essa, detengono azioni proprie.

Perfomarce eccellente per la società di servizi tedesca Bayway, che tratta in rialzo del 3,98%. La grande società che permette l’accesso a tutti i registri federali relativamente alle imprese e alle varie cooperative, rileva questo progressivo aumento in borsa.

Altrettanto positiva la prospettiva della società in profit di tlc Orange. La maggior impresa francese di telecomunicazione, lievita dell’1,98%