IL MONDO DEL MARKETING

La Molisana arriva con un nuovo spot on air da stasera



Al via la nuova campagna in tv e on line, il nuovo spot “Spirito tenace” ideata da Saatchi che andrà in onda da stasera, alle 19.55 su Rai 1.

La pianificazione è stata curata in collaborazione con Zenith.

L’agenzia creativa è Saatchi & Saatchi, che si era aggiudicata l’incarico dopo una gara che aveva coinvolto anche Ogilvy, Casta Diva Ideas e Leo Burnett.

Sarà declinata in una pianificazione tv su tutte le principali reti televisive. Allo stesso tempo ai media tradizionali lo spot sarà ripreso su tutti i canali on line attraverso un importante battage di video strategy ed una social campaign con l’obiettivo di favorire la diffusione del messaggio e stimolare il dialogo con i diversi pubblici.

Il video sarà presente su YouTube, sulle principali testate on line di informazione, lifestyle, cucina e ovviamente sulle properties dove già il brand è attivo e presente, è stato ideato e realizzato in circa quattro mesi.