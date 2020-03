Governo con aziende e università per combattere virus

Arriva progetto ‘Innova Italia’, mascherine ma anche algoritmi

Il governo lancia un appello al mondo dell’industria e della ricerca per moltiplicare le armi per combattere contro il Coronavirus. Si cercano aziende, università, associazioni, cooperative volontarie per produrre mascherine, respiratori, tamponi e soluzioni tecnologiche, dalle app all’utilizzo dei droni.

Il progetto si chiama ‘Innova per l’Italia’ e parte da un’iniziativa dei ministeri guidati da Paola Pisano, Stefano Patuanelli e Gaetano Manfredi, insieme con Invitalia e il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri.

E’ una chiamata urgente per dare un’accelerata alla produzione di strumenti che consentano “la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio”. Come le mascherine, i respiratori artificiali e singole componenti (valvole e display). La chiamata dell’esecutivo si rivolge inoltre ad aziende specializzate per il reperimento di tamponi e altri strumenti per la diagnosi facilitata e veloce, sempre nel rispetto degli standard di affidabilità. Fin qui materiale di prima necessità.

Le candidature saranno raccolte dal ministero dell’Innovazione, le valuterà il commissario straordinario e, poi, per quelle selezionate, con cui si raggiunge un accordo, verrà data pubblicità sul sito del ministero. “Dopo solidarietà digitale ora chiediamo all’Italia di fare quello per cui è riconosciuta in tutto il mondo: essere innovativa, attraverso quest’iniziativa sono stati individuati alcuni dei problemi da affrontare”, dice la ministra Pisano.

