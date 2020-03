Colgate lancia il primo dentifricio vegano e riciclabile al mondo: «Smile for good». Ma il prezzo spaventa

«​Smile for good», è lo slogan e il nome utilizzato da Colgate per lanciare il primo dentifricio vegano al mondo. Saranno due diversi prodotti, entrambi certificati 100% dalla Vegan Society, e saranno disponibili nei supermercati di tutta Europa in concomitanza con Veganuary, il mese dedicato all’informazione e alla sensibilità vegan. A spaventare però è il prezzo che troveremo sui banconi dei supermercati. In Gran Bretagna ad esempio sarà venduto a cinque sterline (oltre cinque euro) a tubetto, sei volte in più rispetto a un normale dentifricio.



Fino ad ora, i tubetti di dentifricio sono stati considerati tra i materiali più difficili da riciclare perché realizzati con una combinazione di plastica e alluminio. Inoltre, la maggior parte dei dentifrici non può essere classificata come vegana perché contiene glicerina prodotta con grasso animale.

Tuttavia, il nuovo dentifricio Smile for Good di Colgate viene fornito in un tubo di polietilene ad alta densità, la stessa plastica utilizzata per i contenitori del latte, ed è stato certificato dalla Vegan Society in quanto contiene glicerina a base di prodotti sintetici o verdure.

Il marchio in precedenza pensava che la Vegan Society fosse troppo rigida per riuscire a creare un tubetto di dentifricio comprimibile, ma gli ingegneri sono riusciti a capire come combinare diversi gradi e spessori del materiale. Colgate ha anche promesso di condividere la sua tecnologia innovativa con i concorrenti per garantire che tutti i dentifrici soddisfino i requisiti di riciclaggio di parti terze. «Se siamo in grado di standardizzare i tubi riciclabili tra tutte le aziende, vinciamo tutti. Siamo in grado di allinearci a questi standard comuni per i tubi e comunque competere con ciò che li contiene», ha dichiarato Noel Wallace, amministratore delegato di Colgate-Palmolive.

