Coronavirus, Facebook lancia pagina informativa

Facebook ha reso disponibile una pagina informativa che, sul social, raggruppa le ultime notizie sul coronavirus, insieme a raccomandazioni e link utili. L’hub, declinato con contenuti diversi in base al Paese, era stato annunciato mercoledì scorso dalla compagnia.

“E’ parte dei nostri sforzi per assicurarci che tutti abbiano accesso a informazioni precise e tempestive sull’epidemia”, spiega il Ceo Mark Zuckerberg in un post. “Lo mostreremo in cima alla app Facebook nella prossima settimana per assicurarci che tutti vedano queste informazioni e le aggiorneremo ogni giorno”.

La versione italiana si chiama “Centro informazioni sul coronavirus (Covid-19)” e mostra la mappa mondiale del contagio, insieme a informazioni sui numeri dell’epidemia, sia nazionali che globali, e ad altre notizie, come quella sulle 43mila denunce fatte in una settimana a chi era fuori casa senza motivo.

In evidenza c’è il link al sito del ministero della Salute che raccoglie numerosi contenuti sul coronavirus. Non mancano poi le raccomandazioni e i consigli, come quelli per affrontare lo stress o mantenersi in contatto con amici e parenti a distanza. Una sezione è dedicata infine al cosa fare se si pensa di stare male.

















