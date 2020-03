Francesco Mastantuoni nuovo amministratore delegato di unit Gaming

E’ stato designato dalla società attiva nelle soluzioni di marketing digitali per aziende, Italiaonline. L’azienda ha avviato questo processo a seguito della scissione nella nuova Italiaonline Gaming volta a diversificare i ricavi, soprattutto per quanto concerne le transazioni online.

Mastantuoni vanta una grande esperienza aziendale per via dei ruoli differenziati che ha svolto durante la sua carriera. Dapprima manager per varie aziende, tra cui la grande multinazionale operante nella direzione e nella strategia per società Accenture, in seguito, CEO di una delle aziende leader nei giochi di scommesse online, Intralot Italia e, durante il suo percorso manageriale nella società Gtech, è stato anche responsabile Marketing activities per il canale B2C di Lottomatica. Ora alla guida del mondo del gaming, è pronto a portare il suo ventaglio di esperienze, nelle mani di questa nuova avventura con Italiaonline.

L’azienda entrerà quindi nella sfera del game con LiberoGioco, sito nato dall’acquisizione da parte di Italiaonline Gaming della concessione n. 15220 che consente di utilizzare, attraverso login e apertura di un conto di gioco, di 2 modalità di gaming: le scommesse sportive, direttamente dai vari sport, come il calcio, la pallacanestro, la Formula1 e altri sport ancora, saranno disponibili, sia in modalità pre-partita che dal vivo, con l’occasione di poter assistere anche a più eventi sportivi durante una giornata prescelta; i giochi unicamente dettati dal caso, saranno racchiusi in un’area appositamente dedicata del sito poiché considerati giochi di intrattenimento leggero.

Con la registrazione dell’account e a seguito dell’inoltro del proprio documento di identità valido, si potrà cominciare ad usufruire dei servizi accreditando dei soldi per aprire il proprio conto di gioco che sarà unicamente caricato grazie a possibili vincite di gioco e/o da un altro versamento.

E’ stato lanciato anche il portale LiberoFun, sito che include i casual games più famosi e utilizzati gratuitamente in ogni istante. I giochi racchiusi sono particolarmente accessibili e con un utilizzo immediato, adatti per chiunque sia alla ricerca di momenti di relax online. Per di più, è stata anche avviata l’applicazione Hole Time! generata dalla società del gruppo Moqu Adv. E’ un’App che permette di entrare in una realtà parallela: fingersi pulitori di un’isola da una serie di oggetti e che nel breve periodo sarà motivo di campagne di acquisizioni per conto dei mercati esteri. La modalità di interazione è gratuita e avviene scaricando l’App da Google Play store o da Apple store.