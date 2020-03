Pearson lancia “Km0. Verso l’Esame di Stato”: un ciclo di videolezioni per preparare gli studenti alla maturità con relatori d’eccezione

Luca Serianni, Guido Baldi, Maurizio Ferraris tra gli studiosi che terranno più di venti videolezioni dal 25 marzo fino a fine maggio: da letteratura italiana e latina a matematica, economia e diritto. In diretta streaming sul canale YouTube di Pearson Italia

Ventidue videolezioni tenute da docenti d’eccezione, tra i massimi esperti italiani nelle rispettive discipline, per preparare gli studenti all’Esame di Stato: Pearson Italia, casa editrice leader mondiale nel settore education, lancia “Pearson KM0. Verso l’esame di Stato”, un progetto per preparare i ragazzi all’Esame in un momento difficile come quello attuale.

“Pearson KM0. Verso l’esame di Stato!” offre videolezioni in diretta su argomenti chiave del programma di numerose materie, che approfondiscono singoli aspetti per una comprensione più profonda delle discipline e per stimolare l’interesse dei ragazzi. Tantissime le materie affrontate: Letteratura italiana, Letteratura latina, Storia, Filosofia, Pedagogia, Scienze umane, Matematica, Fisica, Inglese, Lingue moderne, Economia Aziendale, Diritto ed Economia, e infine alcune videolezioni dedicate a come affrontare al meglio il colloquio di maturità. Alle 22 lezioni si aggiungeranno altri appuntamenti nel corso delle prossime settimane, in particolare dedicati a inglese e alle altre lingue moderne.

Ogni videolezione sarà tenuta da uno studioso/autore tra i più autorevoli nel suo campo: si parte il 25 marzo con Guido Baldi – già Docente di Letteratura Italiana – autore Manuale di Letteratura italiana più utilizzato nelle scuole italiane – con la lezione “Verga, d’Annunzio, Pirandello: focus su libertà, i violenti e i vecchi e i giovani”; mentre il 30 marzo sarà la volta del celebre filologo e linguista Luca Serianni, con “La lingua poetica di Giovanni Pascoli”. Tra gli altri appuntamenti dedicati alla Letteratura italiana, “L’italiano della Commedia di Dante” con Giuseppe Patota, e la letteratura italiana del Novecento con “I personaggi femminili nella poesia di Eugenio Montale”, a cura di Alessandra Terrile.

Per filosofia, tra gli studiosi coinvolti Maurizio Ferraris, uno dei maggiori filosofi italiani, professore all’Università degli Studi di Torino, che terrà la lezione “Uomo e oltreuomo per Nietzsche”. Tra le lezioni dedicate alle altre materie, si va dal “Teatro fra le due guerre” per storia del teatro a “Le startup e il business plan” per economia e diritto, fino a “Tacito e il melting pot” per letteratura latina.

Al termine di ogni videolezione gli studenti potranno porre domande al relatore grazie a una chat dedicata, e ricevere in tempo reale le risposte. Le lezioni si potranno seguire in streaming sul canale YouTube di Pearson Italia e rimarranno poi disponibili sempre sul canale YouTube oppure accedendo dal sito pearson.it. Il programma completo è disponibile sulla pagina dedicata all’iniziativa nell’area del sito del progetto Kilometro Zero (pearson.it/kilometrozero).

“Pearson KM0. Verso l’esame di Stato” si inserisce nel progetto Pearson Kilometro Zero, nato per supportare la scuola in un momento in cui le attività didattiche in presenza sono interrotte in tutta Italia, con numerose iniziative e proposte a supporto di docenti e studenti, per assicurare la continuità didattica anche fuori dalle aule attraverso l’utilizzo del digitale.

Mila Valsecchi, Direttore generale di Pearson Italia: “Come casa editrice di riferimento nella scuola italiana, stiamo mettendo in campo tutte le iniziative possibili per supportare docenti e studenti in questo momento così complicato. All’interno del nostro progetto “Pearson Kilometro zero”, che offre moltissime risorse e strumenti digitali per fare didattica a distanza, abbiamo pensato a qualcosa di dedicato agli studenti che dovranno affrontare l’Esame di Stato. Tra tutti, loro sono infatti particolarmente in difficoltà. E così abbiamo chiamato a raccolta i nostri autori, molti dei quali sono studiosi di riferimento nelle loro discipline – penso a Luca Serianni, Maurizio Ferraris, Guido Baldi e molti altri – e creato un vero e proprio programma di videolezioni per il ripasso e l’approfondimento dei principali temi legati all’Esame di Stato. Ci sembra un modo molto efficace per dare agli studenti un sostegno in vista di un appuntamento così importante per loro.”