WhatsApp lancia sito informazioni con l’Oms

Azienda dona un milione di dollari per fact checking su epidemia

WhatsApp ha lanciato a livello globale una piattaforma informativa sul coronavirus, in partnership con l’Oms, l’Unicef e il programma dell’Onu per lo Sviluppo. Lo ha annunciato la società, che fa parte dell’ecosistema Facebook, rendendo nota anche una donazione da 1 milione di dollari all’International Fact-Checking Network del Poynter Institute, per sostenere la verifica delle notizie sul coronavirus.

L’hub informativo, disponibile all’indirizzo whatsapp.com/coronavirus, offre una guida per operatori sanitari, educatori, leader delle comunità, organizzazioni no profit, governi e imprese locali che usano WhatsApp per comunicare. Il sito – si legge in una nota – offre anche consigli generali e risorse per gli utenti di tutto il mondo su come trovare informazioni attendibili sulla salute, e consigli su come contrastare il diffondersi di notizie non verificate.

