IL MONDO DEL MARKETING

NESCAFÉ: Una nuova campagna ‘The Message’ valore a ogni momento,

firmata da Publicis Italia

Si chiama The Message la nuova campagna di comunicazione di Nescafé,

il centro media è Dentsu.

Con quest’operazione il brand vuole sottolineare l’importanza di dare valore a ogni momento, oltre che alle persone che ci sono vicine.

La campagna vivrà sulle principali piattaforme digitali, con una landing page dedicata e una pianificazione social su Youtube, Canvas,Facebook e Instagram.

L’agenzia Publicis Italia, alla quale Nescafé ha affidato la creazione del concept creativo, ha realizzato un video dal tratto narrativo-emozionale girato durante una competizione di pattinaggio sul ghiaccio femminile:

Il video mostra famigliari e amici delle atlete gustarsi Nescafé nell’iconica tazza rossa, in attesa della performance.Finito il caffè, i protagonisti trovano sul fondo della tazza un messaggio personale scritto dall’atleta, e manifestano tutta l’emozione e la sorpresa per quell’inattesa scoperta.

L’operazione The Message è volta così a sensibilizzare gli italiani sull’importanza di rendere valoriale un momento. Attraverso un piccolo gesto, dedicato a qualcuno vicino a noi, o semplicemente per noi stessi. Rendendo così il momento più intenso e ricco di nuovi significati.

Sarà prevista inoltre una pianificazione di Stories organiche volte a incoraggiare gli utenti a replicare l’attività sui social.