Equita, in 2019 ricavi a 58,3 mln e utile a 9,5 milioni

Equita ha chiuso il 2019 con ricavi per 58,3 milioni e 9,5 milioni di utile, con il quarto trimestre dell’anno che è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018 e al terzo trimestre 2019, sia in termini fatturato che di risultato. Il gruppo proporrà ai soci un dividendo pari a 19 centesimi per azione, con un payout ratio del 9,1%. “Il 2019 è stato un anno importante non solo perché ci siamo riconfermati il principale broker indipendente in Italia ma anche perché siamo riusciti a reagire positivamente alle difficoltà del mercato e definire con successo le basi per una strategia di medio e lungo termine che incorpori crescita e sostenibilità”, ha commentato l’ad Andrea Vismara. “I primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dal diffondersi del virus Covid-19 i cui impatti sulla economia mondiale risultano ancora incerti. Sono convinto però che grazie all’esperienza sviluppata negli anni da Equita riusciremo a superare con successo anche questa nuova sfida. L’aver investito già da tempo sugli aspetti tecnologici del business ci ha permesso di svolgere normalmente l’operatività del gruppo, supportando così i nostri clienti e garantendo la salute e la sicurezza dei nostri professionisti durante le settimane del contagio. La diversificazione del business raggiunta in questi anni ci permette inoltre di essere meno esposti ad alcuni fattori di rischio rispetto al passato”.