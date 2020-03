Sarah E. Nash nominata da L Brands nuovo presidente del cda

E’ stata designata dal Gruppo L Brands come presidente del cda. Il Gruppo avvierà questo passaggio a seguito della transazione che vedrà passare la maggioranza di Victoria’s Secret a Sycamore Partners

Nash ha già ricoperto ruoli manageriali di prestigio come vice presidente della Global Investment Bank di J.P Morgan. Incarico che ha in seguito lasciato per dedicarsi alla presidenza di compagnie Biotech e manifatturiere senza scopo di lucro.

In questa nuova mansione di presidente del consiglio di amministrazione di L Brands, il quale racchiude come brand molteplici marchi del calibro di Victoria’s Secret e Bath and Body works, la manager si occuperà direttamente della coordinazione e organizzazione della società, di convocare le sedute per prendere decisioni, dirigerne lo svolgimento e proclamarne gli eventuali risultati.