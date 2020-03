Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Guido Bertolaso

La Regione Lombardia si affida all’ex capo della Protezione civile. Bertolaso (snobbato dal governo) si prende una rivincita: affiancherà il governatore Attilio Fontana. «Come potevo non aderire?… Se ho aperto l’ospedale Spallanzani vent’anni fa e ho lavorato in Sierra Leone durante la micidiale epidemia di eboia forse qualcosa di utile con il mio team spero di riuscire a farlo».

Christine Lagarde

La successora di Mario Draghi ha affossato le Borse di tutto il mondo e continua ad essere al centro di polemiche. Ha commesso un grande pasticcio e la sua immagine ne è devastata. Resta una preoccupazione importante: Christine non è scivolata in un lapsus! È la portavoce di una linea politica europea – restrittiva -, totalmente diversa rispetto a quella di Draghi.

Rita Rusic

Frivolezze da avanspettacolo nella stagione del coronavirus. Alle telecamere del Grande Fratello Vip riesce lo scoop: ecco la Rusic, alle 3 e mezza di notte, intenta a masturbarsi. Molto rumore! Se l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori avesse cercato un modo per esibirsi e fare chiasso sarebbe deprecabile. Ma pare proprio di no. E allora perché scandalizzarsi?

Valentin Alexandru Dimitri

Fa discutere l’ultimo caso esploso nel programma di Maria De Filippi, Amici. È un retroscena sull’addio del popolare ballerino Valentin. Rudi Zerbi rivela: «Valentin dichiara che comunque vada, vinca o perda, si auto-elimina e se ne va, fa tutta la scena e a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Ma ragazzi siamo completamente fuori di testa».

Silvio Berlusconi

Riesce comunque ad essere protagonista. Prima fa discutere per aver lasciato Milano per Nizza. Poi arriva la notizia che ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, con una donazione di 10 milioni di euro: per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano. Al di là di qualsiasi opinione, resta un genio della comunicazione.

Carla Bruni

«Ma certo, baciamoci, non facciamo gli stupidi! Noi, siamo della vecchia generazione! Non abbiamo paura di nulla, non abbiamo paura del coronavirus». Così l’ex modella e moglie di Sarkozy, Carla Bruni. Poco dopo, ripresa dalle telecamere, finge un attacco di tosse. Dopo poche ore si è scusata: «Il mio scherzo è stato imbecille…» Lo ha detto lei!