Ilaria Montorsi nominata direttore di marketing strategico di ShopFully

E’ stata designata dalla multinazionale italiana, concepita per ottimizzare l’esperienza online sulle vendite, la manager Ilaria Montorsi come Strategic Marketing Director. Il Gruppo ha scelto di avviare questo processo di incremento per ampliare il proprio organico del 20%

Montorsi rientra nell’ampliamento del team di ShopFully, che attraverso la sua piattaforma online e l’app DoveConviene, continua a progredire stabilendo, con l’ingresso di altri manager come Filippo Melchionna e Matteo Ivaldi, il suo prestigio. L’obiettivo della manager Montorsi sarà quello di coordinare gli obiettivi della country e di definire il go-to-market delle soluzioni. Riporterà direttamente al Country manager italiano Marco Durante.

Si potenzia così, il team di oltre 200 professionisti di 16 nazionalità diverse che, giorno dopo giorno, Shopfully sostiene, accompagnando i rivenditori verso un processo che porterà alla progettazione di servizi sempre più integrati.

Se la manager Montorsi entra in azienda come Strategic Marketing Director, la new entry Filippo Melchionna si introdurrà come Sector Leader Food. A seguito di un’importante formazione conseguita direttamente sul campo attraverso l’esperienza maturata nel settore Grocery come Responsabile Marketing Online & Media in ALDI e Digital Marketing Manager in Gruppo VéGé.

Il manager Matteo Ivaldi inizierà questo percorso come Sector Leader Consumer Electronics, Home & Personal Care e DIY. Quest’ultimo vanta una grande esperienza. Dapprima all’interno di Amazon, condividendo gli stessi obiettivi di ShopFully, ponendo l’accento su nuove sfide del settore. Sia Melchionna che Ivaldi riporteranno direttamente al Direttore Jason Boon, Sales & Strategic Partnerships Director Retailer.