Coronavirus, ecco Memethon: le migliori pagine Fb in live streaming per beneficenza

Le migliori e più esilaranti pagine di Facebook, tutte riunite per beneficenza in una maratona live di 12 ore. Si chiama Memethon ed è una interessante iniziativa con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Lazzaro Spallanzani, l’ospedale romano di malattie infettive alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Dalle 12 di domani, fino alla mezzanotte, sarà possibile seguire una lunga maratona in streaming su YouTube in cui si alterneranno alcune delle migliori pagine di meme presenti su Facebook. In tempi delicati, in cui nessuno può uscire di casa, c’è l’occasione di divertirsi seguendo il live e anche l’opportunità di fare beneficenza in favore di una struttura in cui medici e infermieri, già molto prima dell’emergenza, lavorano in trincea per curare i casi più gravi di contagio da Covid-19.

A lanciare l’iniziativa sono state la pagina “Il meglio di Internet” e theWise Magazine. Subito dopo la progettazione dell’evento, a Memethon hanno aderito altre pagine e webstar come Crudelia Memon, Escathon, Marco Frullo Frullanti, IlCirox, Oznerol e Nocoldiz. In poche ore, tuttavia, si sono aggiunte alcune pagine di grande successo su Facebook: da Serie A Memes a As Roma Schickposting, passando per Napoli Club Taiwan, Hipster Democratici HD, Relatable Roma Memes, Comune di Bugliano, Il Laziale Ponderato e Karbopapero 900, solo per citarne alcune.

Per tutte le informazioni su Memethon è possibile consultare il link Facebook all’evento. Tutti gli interessati possono donare, in modo trasparente e in tempo reale, sulla piattaforma Moneybox di PayPal.

