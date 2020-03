PILLOLE DI ECONOMIA

Procede l’acquisizione di azioni proprie di Avio. Si protrae il piano di acquisto di azioni proprie di Digital Magics. Perdura anche il piano di buy-back della Poligrafica S. Faustino.

Avio spa, azienda aerospaziale italiana operante nel settore dei lanciatori, ha acquistato 5.000 azioni ordinarie al prezzo medio di euro 11, 4956 per un controvalore complessivo di 57.478,00 euro. Posteriormente alle operazioni effettuate al momento, l’azienda possiede 292.800 azioni proprie pari allo 1,111% del capitale sociale.

















Il catalizzatore dello sviluppo delle aziende, Digital Magics, ha acquisito complessivamente 5.600 azioni proprie al prezzo di portafoglio di 3,8025 euro per azione, per un valore totale di euro 21.294,06. Successivamente alle predette operazioni, la società, vanta di 18.200 azioni proprie, pari allo 0,25% del capitale sociale.

Stagione da record per la Poligrafica San Faustino, che nel campo dell’acquisizione di azioni proprie, permesso dall’Assemblea l’anno precedente e avviato in seguito dal Consiglio di Amministrazione, ha acquistato quest’anno il numero totale di 10.419 azioni ordinarie, pari allo 0,93% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 54.802,90 euro. A posteriori dalle suddette operazioni, la società, detiene proprie 34.392 azioni proprie, pari al 3,061% del capitale sociale.