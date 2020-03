In casa la noia vi assale? Ecco i migliori videogiochi per pc in free-to-play e in Ms-Dos

Siete rimasti rigorosamente in casa negli ultimi giorni, come da disposizioni per l’emergenza Coronavirus, ma la noia vi ha già assalito? Se avete, o avete avuto in passato, una grande passione per i videogiochi, questo isolamento forzato può essere una grande occasione. Per combattere la noia, è possibile giocare, dal vostro computer, a diversi titoli, più o meno recenti. Ce n’è per tutti i gusti, di ogni genere ed epoca: dai più recenti ‘free-to-play’, come Fortnite, fino ai datati ma leggendari videogame in Ms-Dos, come Prince of Persia e tanti altri.



Ecco una selezione dei migliori videogame, utilizzabili in free-to-play e in Ms-Dos dal vostro pc. Per molti potrebbe essere l’occasione di una vera e propria scoperta, per altri potrebbe essere un vero e proprio ritorno al passato, in un’epoca in cui bastavano davvero pochi bit per passare il tempo.

Per chi vuole giocare con una grafica innovativa la scelta migliore è senza dubbio quella dei videogame in free-to-play. Il più famoso di tutti è senza dubbio Fortnite, uno dei videogame conosciuti anche dai meno esperti per via del successo planetario ottenuto negli ultimi anni e anche (è bene ricordarlo) per la clamorosa dipendenza capace di generare nei ‘gamers’ di tutto il mondo. Un altro titolo da provare è Dota 2, videogame in stile fantasy di strategia in tempo reale. Simile a Dota 2 è anche League of Legends, Per gli amanti degli sparatutto uno dei titoli più in voga è senza dubbio Destiny 2, mentre Warframe è un ibrido tra questo genere e i videogiochi di ruolo. Molto apprezzati dai ‘gamers’ di tutto il mondo anche Apex Legends, uno sparatutto in prima persona, e Path of Exile, videogioco di ruolo d’azione dall’ambientazione fantasy (manca però la lingua italiana).

Per i più ‘attempati’, è possibile anche giocare a videogame più datati ma comunque leggendari. In Ms-Dos, infatti, è possibile provare tanti titoli che hanno fatto la storia del ‘gaming’ tra la fine degli anni ’80 e tutto il decennio successivo. Su Internet Archive è disponibile una selezione di oltre 2500 titoli, molti dei quali sono famosissimi e potrebbero rappresentare un vero e proprio tuffo nel passato. Tra i tantissimi titoli disponibili, non si può non citare il leggendario Prince of Persia, videogioco simbolo di un’intera generazione di ‘gamers’, ma anche Street Fighter 2, The secret of Monkey Island, Doom (più relativi sequel ed espansioni), Sensible Soccer, Pc Calcio 5.0, Championship Manager 2 e Mortal Kombat. Sono solo alcuni dei vari titoli disponibili, per una scelta vastissima: a ciascuno il suo. Per poter giocare è necessario utilizzare l’emulatore online DOSBox, che consente di giocare senza dover installare alcun software sul pc.

