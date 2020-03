Daruma: “All you can Love” lancia la nuova campagna on air su digital e social

KleinRusso cura la comunicazione del gruppo.

Specializzato nella ristoriazione giapponese, l’agenzia scelta dopo una consultazione

L’agenzia ha già organizzato un Creative Sharing, metodo proprietario di KleinRusso, per definire il nuovo posizionamento del brand.

“Siamo entusiasti ed elettrizzati per la nuova partnership con KleinRusso e siamo fiduciosi che grazie al genio creativo di questo team la nostra azienda raggiungerà una visibilità ed una reputation ancora maggiore”, dichiarano i fratelli Tesciuba, titolari del gruppo romano.

“Poter applicare la metodologia del Creative Sharing al brand Daruma ci ha permesso di attivare un processo di co-creazione della sua brand essence, nel quale la proprietà e le persone chiave dell’azienda si sono potute confrontare tra loro e con selezionati friends della nostra community, principalmente food influencer, in un percorso guidato che ci ha portato alla scoperta del valore della tradizione italiana della cucina giapponese”, dichiara Sandro Volpe, Head of Planning di KleinRusso.

Nasce da questi presupposti la nuova campagna “All you can Love”, on air sui canali social e digital, e a cui seguirà una pianificazione outdoor, che pone il modello unico di qualità e italianità della cucina giapponese di Daruma, che va ben oltre il solo sushi, in chiara contrapposizione con il concetto dell’”All you can eat” troppo spesso associato a questo tipo di cucina.

Nel frattempo KleinRusso sta lavorando alla prossima mossa del nuovo corso con la costruzione di una brand identity che dal logo, ai ristoranti e all’online, metterà in luce le specificità per uno storytelling rispettivamente istituzionale, di prossimità e di engagement.