«Un asteroide di 4 Km diretto verso la Terra», ecco quando vederlo

Il 29 Aprile prossimo, un asteroide di 4 Km di diametro sfiorerà la Terra. Lo rivelano NASA e CNEOS. Ha un diametro compreso tra i 2 e i 4 chilometri e il prossimo 29 Aprile l’Asteoride (52768) 1998 OR2 seguendo la sua traiettoria spaziale sfiorerà la Terra. Lo annunciano gli scienziati di Cape Canaveral e del CNEOS in California. L’asteroide sta viaggiando ad una velocità di 8,7 km al secondo e che passerà a 6,29 milioni di chilometri dalla Terra. “Sebbene abbia dimensioni paragonabili al Monte Bianco – ha detto Gianluca Masi, astrofisico responsabile del Virtual Telescope Project di Roma – l’asteroide 52768 non rappresenta alcun rischio per il nostro pianeta”. Se butteremo il naso all’insù potremo osservarlo anche in Italia con un semplice binocolo.

leggo.it