IL MONDO DEL MARKETING

Smart Working: le soluzioni da Twig Agency che offre supporto gratuito alle aziende



L’agenzia Twig lancia un’iniziativa di solidarietà. La sigla milanese ha deciso di supportare gratuitamente le aziende in questo momento di grandi difficoltà nel trovare soluzioni efficaci ed efficienti grazie alla tecnologia, il digitale e i processi di organizzazione e progettare il lavoro da remoto al meglio.

La campagna è stata lanciata lunedì mattina e ha già raccolto le richieste sia di aziende che di istituti di formazione, attualmente bloccati nell’erogazione della didattica.

“I cambiamenti, soprattutto improvvisi, impattano in particolare sulle persone – afferma Marco Ronchi, ceo di Twig Agency – e la cosa più importante per reggere quello che chiamiamo l’ignoto, è progettare insieme le soluzioni più smart. In questo particolare momento, che richiede alle aziende una propensione all’adattabilità in tempi brevissimi, offriamo il nostro supporto a distanza. Restiamo uniti, ma restiamo a casa”.

“Le nostre competenze in fatto di analisi e supporto ai processi di digitalizzazione ci permettono di aiutare quelle aziende che, pur volendo permettere ai dipendenti di lavorare da casa, sono state colte in contropiede e non sanno come fare a mettere in atto lo smart working in tempi brevi – aggiunge Neva Ganzerla, direttore operativo di Twig -. La consulenza che offriamo gratuitamente è orientata proprio all’identificazione di procedure che siano veloci da implementare ed economicamente sostenibili, che permettano quindi alle imprese di attivare lo smart working in tempi minimi e con spese per la tecnologia affrontabili seppur non previsti ”.

Twig Agency continuerà a raccogliere ed analizzare le richieste di aiuto fino a saturazione delle risorse messe a disposizione per il progetto.