Virus: Twitter,telelavoro è obbligatorio

Google raccomanda il lavoro agile anche ai dipendenti in Europa

Dopo averlo “fortemente raccomandato” agli inizi marzo, Twitter ha deciso di rendere obbligatorio per i dipendenti lavorare da casa. La decisione si applica a livello globale. “Comprendiamo che questo è un passo senza precedenti, ma questi sono tempi senza precedenti”, si legge nella nota diffusa dalla compagnia.

“La nostra massima priorità rimane la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori, e abbiamo anche la responsabilità di supportare le nostre comunità, le persone vulnerabili e gli operatori sanitari che sono in prima linea in questa pandemia”, ha scritto Twitter.

Se la decisione di Twitter rende obbligatorio il lavoro agile per i suoi 4.900 dipendenti, molti colossi dell’hi-tech – da Facebook a Google, da Microsoft a Apple – hanno incoraggiato i dipendenti a lavorare da casa. Google, dopo aver esortato al telelavoro i suoi impiegati in Nord America, ha raccomandato di lavorare da casa, a partire da oggi, anche ai dipendenti nella regione Emea, cioè Europa, Medio Oriente e Africa.



(ANSA).