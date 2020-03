Libri e giga gratis, solidarietà digitale

Iniziativa ministero Innovazione. E anche PornHub aiuta l’Italia

Il mondo digitale va in aiuto e a sostegno degli italiani, chiamati a stare in casa per contenere l’epidemia di Coronavirus. A incoraggiare e raccogliere le offerte provenienti da compagnie telefoniche, editori e aziende di tlc è il ministero dell’Innovazione, che online ha lanciato l’iniziativa “solidarietà digitale”. Sulla pagina web, in continuo aggiornamento, si trovano le opportunità a disposizione per leggere gratis giornali, libri e riviste, rigorosamente in formato digitale su tablet, smartphone e pc, insieme alle agevolazioni – minuti e giga – elargite dagli operatori mobili e dai colossi come Microsoft, Ibm, Cisco e Amazon a cittadini e aziende alle prese con il lavoro agile.



A queste offerte se ne aggiunge una che arriva da una fonte inattesa: il sito PornHub, tra i più noti portali pornografici del web, ha annunciato l’iniziativa “Forza Italia, we love you!”, che dà agli italiani accesso gratuito alla versione a pagamento del sito. E soprattutto devolve i proventi di marzo alla piattaforma ModelHub, che promuove la ricerca in ambito medico attraverso la condivisione di modelli basati sull’intelligenza artificiale. Sulla pagina di solidarietà digitale promossa dal ministero si trovano le offerte di Tim, Vodafone e WindTre per la telefonia, e quelle delle aziende di tlc per il telelavoro.



Treccani, Amazon e Skuola.net pensano alla didattica, mentre alcuni editori come Mondadori e Condé Nast propongono e-book e abbonamenti online gratuiti alle riviste, così come alcuni giornali come La Repubblica, La Stampa o Il Riformista.



















Ansa.it