IL MONDO DEL MARKETING

Unilever: +122 MILIONI DI EURO aumentano gli investimenti globali in marketing

Un’importante inversione di tendenza per il colosso di beni di consumo, che negli scorsi anni ha invece attuato un drastico piano di taglio del numero di partner pubblicitari e dei costi d’agenzia, con ripercussioni naturalmente anche sul budget di marketing, ridotto del 5,1% dai 7,58 miliardi di euro del 2017 ai 7,15 miliardi del 2018.

Tutto questo con l’obiettivo di promuovere una maggiore efficienza nelle strategie di marketing.

In occasione della pubblicazione del suo report finanziario annuale, Unilever ha reso noto di aver aumentato i propri investimenti in brand e marketing (brand and marketing investment – BMI) dell’1,7% nel 2019, a 7,27 miliardi di euro. Un incremento pari, in valori assoluti, a 122 milioni di euro (70 milioni a perimetro costante).

Un anno fa Unilever ha dichiarato di aver recuperato 500 milioni di euro in termini di efficienza realizzando contenuti digitali più longevi e portando alcune attività di marketing in-house.

Negli ultimi anni la multinazionale si è fatta anche portavoce della questione-trasparenza in ambito pubblicitario, con una serie di progetti volti a promuovere la sicurezza del media buying in termini di brand safety e di autenticità degli spazi acquistati, e misurazioni crossmediali affidabili e attente alla privacy.