Coronavirus, dal Cnr istruzioni per disinfettanti “fai da te”

È sufficiente l’utilizzo di semplici formulazioni liquide – per esempio contenenti alcol etilico o candeggina – per degradare il nuovo coronavirus nel giro di un minuto. A spiegare l’importanza della sanificazione delle superfici nella prevenzione è Matteo Guidotti, dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Scitec) del Cnr di Milano, su Almanacco della Scienza. “Una serie di studi sperimentali specifici hanno recentemente dimostrato come alcuni prodotti facilmente reperibili in casa siano in grado di inattivare il nuovo Coronavirus 2019-nCoV molto rapidamente: un’adeguata disinfezione di superfici come maniglie, pulsanti, tavoli, ripiani, ma anche dispositivi di protezione impermeabili come guanti, stivali, tute protettive o simili, può rivelarsi efficace e molto importante”, dice Guidotti. “Queste semplici preparazioni, inoltre, possono rivelarsi utili in situazioni di emergenza, in cui la disponibilità di prodotti disinfettanti specifici – continua – è limitata o addirittura nulla. Simili formulazioni sono state applicate con successo anche in alcuni enti pubblici lombardi per affrontare al meglio le difficoltà logistiche nell’approvvigionamento di soluzioni decontaminanti”. L’esperto consiglia anche in che modo preparare questi superigienizzanti. “Servono, in alternativa, etanolo (alcol etilico) al 70 per cento, perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5 per cento oppure ipoclorito di sodio (la comune candeggina da bucato o varechina) allo 0,1 per cento e acqua di rubinetto, necessaria ad abbassare l’eccessiva concentrazione dei prodotti casalinghi, che può risultare non ottimale”, precisa il ricercatore del Cnr-Scitec, che suggerisce tre preparazioni dall’efficacia scientificamente confermata, che possono essere realizzate in casa: “La prima prevede di miscelare 0,4 litri di alcol denaturato (rosa) al 90 per cento – equivalente a circa due bicchieri di plastica colmi – e semplice acqua del rubinetto, fino a un totale di mezzo litro. Questa soluzione può durare anche una settimana. La seconda soluzione prevede invece l’impiego di acqua ossigenata per medicazione al 3 per cento (10 volumi): sono sufficienti 0,1 litri – pari a circa metà bicchiere di plastica – da miscelare con acqua del rubinetto fino ad arrivare a mezzo litro di soluzione disinfettante. Terza alternativa, l’utilizzo di 10 ml di candeggina da bucato al 5 per cento (circa un cucchiaio da minestra) con aggiunta di acqua di rubinetto fino ad arrivare a mezzo litro.

Va ricordato che tali soluzioni igienizzanti perdono efficacia nel tempo: in particolare, le soluzioni a base di candeggina o di acqua ossigenata vanno preparate ogni giorno perché il principio attivo non è stabile oltre le 24 ore. Quella a base di alcol etilico, invece, dura anche una settimana”. Sanificazione fai-da-te, quindi, ma con due importanti avvertenze: “È bene chiarire che questi preparati non devono essere usati direttamente sul corpo, ovvero sulla cute”, precisa Guidotti. “L’ultima avvertenza può sembrare banale, ma è altrettanto importante: tali prodotti devono essere conservati in contenitori ben chiusi ed etichettati, tali da non poter essere inavvertitamente confusi con quelli di altri liquidi come acqua, vino o simili. E ovviamente lontano dalla portata dei bambini”, conclude.