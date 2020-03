Alberto Grignolo nominato amministratore delegato di H-Farm

E’ stato designato dalla società H-Farm come amministratore delegato nella struttura organizzativa. La società ha avviato questo processo di implemento per far crescere il team e dare un maggior imput ad uno sviluppo che si appresta ad aprire nuovi spazi.

Grignolo, manager di prestigio, è entrato a far parte dell’azienda dapprima come parte integrante del consiglio di amministrazione di H-Farm e in seguito ha contribuito e garantito la crescita di società del calibro di YOOX, successivamente Yoox Net-a-Porter Group, acquisito nel 2018 per 5.3 miliardi di euro dal gruppo del lusso svizzero Richemont. In seguito all’entrata di Grignolo, l’obiettivo è quello di creare nuovi spazi del Campus di H-Farm, che con i suoi 51 ettari finali di superficie e gli oltre 42 mila mq, è assegnato ad affermarsi come il più imponente ecosistema privato a livello europeo.