Tim, 1,3 miliardi di utile nel 2019, dopo 7 anni torna dividendo

​Tim (nella foto, l’a. d. Luigi Gubitosi) ha chiuso il 2019 con un utile netto di gruppo pari a 1,3 miliardi di euro. Un risultato che permette alla società di proporre, per la prima volta dall’esercizio 2013, il pagamento di un dividendo pari a 1 centesimo di euro per azione ordinaria. Il dividendo proposto per le azioni risparmio rimane invariato a 2,75 centesimi di euro. I ricavi di Tim nel 2019 sono ammontati a 17,977 miliardi, in calo del 5,1% rispetto ai 18,940 miliardi dell’anno precedente. L’ebitda 2019 è stato invece pari a 7,489 miliardi (+1,2%), l’ebit è stato di 3,147 miliardi (-11,2%). I ricavi della Business Unit Domestic nel 2019 sono ammontati a 14,081 miliardi, in diminuzione di 950 milioni rispetto all’esercizio 2018 (-6,3%). L’indebitamento finanziario netto di Tim al 31 dicembre scorso era pari a 23,839 miliardi di euro, in riduzione di 1,431 miliardio rispetto ai 25,270 miliardi segnati alla stessa data del 2018, e di 892 milioni di euro rispetto al 30 giugno scorso (24,731 miliardi). Nel 2019 la generazione di cassa è stata pari a 1,7 miliardi di euro, in crescita del 198% rispetto ai 578 milioni del 2018. Gli investimenti industriali sono stati pari a 3,784 miliardi di euro durante l’intero 2019. Il flusso di cassa della gestione operativa confrontabile di gruppo è stato positivo per 3,1 miliardi circa nel 2019, a fronte dei quasi 2,1 miliardi dell’esercizio 2018 Il cda di Tim ha anche approvato il piano strategico 2020-2022. Nel piano, sono stateonfermate le linee guida del piano 2019-2021 e incrementate le ambizioni in termini di obiettivi finanziari e di sostenibilità. E non solo: Tim ha garantito un periodo di esclusiva al fondo KKR Infrastructure in qualità di partner finanziario per lo sviluppo della rete in fibra in Italia a seguito della presentazione di una un’offerta non vincolante per l’acquisto di circa il 40% della rete secondaria fibra/rame di Tim e in vista dell’auspicata integrazione con Open Fiber. Tra gli altri punti del piano segnaliamo anche che, è stato varato il nuovo piano di Sostenibilità in linea con gli obiettivi SDG delle Nazioni Unite. A​lla luce dell’emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale, il consiglio di amministrazione ha conferito mandato al presidente della società e all’amministrazione delegato di convocare l’assemblea dei soci in una data compatibile con la data di stacco della cedola prevista per il pagamento del dividendo 2019 (22 giugno 2020). Gli importi a titolo di dividendo verranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto, sulla scorta delle evidenze dei conti di deposito titoli al termine della giornata contabile del 23 giugno 2020 (record date), a partire dal 24 giugno 2020, mentre la data di stacco cedola sarà il 22 giugno 2020.