IL MONDO DEL MARKETING

Quali sono i trend di Marketing che guideranno il mercato?

Come trarre il massimo dalle strategie di marketing con i nuovi strumenti a disposizione per ottimizzare le proprie risorse



Secondo Medina (Madzulli) saranno i marketers che sapranno cavalcare l’onda delle nuove piattaforme,a trionfare, sfruttando al massimo i dati a disposizione si potranno raggiungere risultati importanti in termini di performance.

Madzuli Agency è una società belga leader nel mondo del marketing digitale, Marcos Medina, Country Manager Italia di Madzuli Agency, crede ci siano alcuni punti da tenere bene in considerazione per le grandi aziende che vorranno massimizzare i propri investimenti .

Prima di tutto l’esempio di Amazon, che continua ad espandere le possibilità di pubblicità.

Già nel 2019, i brand hanno iniziato a percepire le potenzialità di Amazon e le opportunità che offre in termini di visibilità e potere d’acquisto sugli utenti.

Ed è per questo che per il prossimo anno si prevedono sempre più investimenti negli strumenti legati alla pubblicità di Amazon e nei servizi che vengono offerti ai marketers.

Ancora: Serch advertising sempre piu’ rivolto alla Generazione Z.

Le ricerche a pagamento si confermano il canale di pubblicità dominante. Google crescerà ancora innovandosi con strumenti ancor più sofisticati cosi da aiutare gli esperti di marketing ad arrivare al proprio target di riferimento in modo più efficace.



L’arma segreta di Facebook rimane Instagram.

Oltre le controversie sul colosso social Facebook continua a raggiungere traguardi positivi ed è molto probabile che questa crescita continuerà per tutto il 2020.

Sono oltre 500 milioni di persone che usano le storie di Instagram ogni giorno, insomma gli inserzionisti hanno a disposizione molte occasioni per la sperimentazione di modi nuovi e creativi per colpire nel segno!



La pubblicità eCommerce continua ancora a crescere.

La rapida crescita È uno dei trend maggiori dell’anno, ad esempio gli annunci di Google Shopping rappresentano un validissimo strumento per condurre gli utenti dalla fase di valutazione alla fase di conversione.

È opportuno un approccio multipiattaforma che sia in grado di aiutare gli esperti di marketing a spingere il proprio business in un mercato che è sempre più competitivo.



I nuovi must: ricerche vocali e visive

Google, Facebook e Amazon sono i protagonisti principali nel mondo delle ricerche vocali e non solo, perché in un mondo sempre più mobile, l’utilizzo di un’immagine per le ricerche diventerà norma per i prossimi 12 mesi e ogni marketer che si rispetti dovrà tenerlo in considerazione.



Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Digital Advertising sono i protagonisti.

Se si vuole stare al passo con la concorrenza, è importante che i brand colgano le opportunità legate ai dati e ne intuiscano il valore, indipendentemente dal fatto che si tratti di un CRM, delle vendite di prodotti o di creazione di database. Le campagne pubblicitarie potranno essere più efficaci se saranno in grado di sfruttare al meglio i dati messi a disposizione.

Gli investimenti in annunci video continuano a volare.

Senza dubbio, continua Medina, gli operatori di marketing dovranno continuare a cavalcare quest’onda se vorranno implementare campagna di enorme successo.



Il mobile è al primo posto in tutte le stretegie di marketing .

All’interno del mobile stesso, il tempo quotidiano trascorso con i media sugli smartphone sarà l’unica categoria a vedere una crescita persistente. I brand che sapranno sfruttare al meglio i nuovi posizionamenti saranno quelli che riscontreranno maggior successo.