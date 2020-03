Danilo Rivalta, nominato amministratore delegato di Finix Technology Solutions

E’ stato designato dal Gruppo attivo, Finix Technology Solutions, nel campo della trasformazione digitale. Azienda erede dell’ex Fujitsu Technology Solutions. Il Gruppo ha deciso di implementare questo processo di implemento per puntare a diventare un solido player nel mercato.

Rivalta ha già ricoperto ruoli di prestigio nel campo della trasformazione di player It. Vanta un ventaglio di esperienze nel management internazionale sviluppato nel tempo e in diversi ruoli. E’ stato vice presidente alle vendite Sud Emea per Bmc Software, amministratore delegato di Hal Knowledge Solutions, vp Sud Europa e Centro Orientale presso Diebold Inc e general manager Europa Occidentale per Euronet Worldwide. E’ altresì fondatore e presidente della start up ‘The Go To Market Company’ ed è il responsabile della coordinazione del network nel contesto dell’industria, delle start up e del mercato It.

In questa sua nuova mansione, avrà il ruolo di ricostituire la pianificazione della società, oltre a intensificare la presenza sul mercato della Digital Transformation. Quest’incremento avrà come punti cardine i prodotti Fujitsu, arricchendo con soluzioni per sostenere le esigenze dei clienti per il raggiungimento della migliore soddisfazione. Nel nuovo ruolo, Rivalta si assumerà la responsabilità di ristrutturare l’organizzazione dell’azienda, oltre che rafforzarne la presenza sul mercato della digital transformation. Questo sviluppo poggerà sulla base di prodotti Fujitsu, integrati con soluzioni e servizi, per rispondere, con il supporto del canale, alle esigenze dei clienti smb e di quelli corporate.