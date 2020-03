Coronavirus, Dpcm “Io resto a casa” in vigore da oggi al 3 aprile

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il nottata il Dpcm ‘Io resto a casa’ che è in vigore da oggi al 3 aprile.

Le norme sono valide in tutta Italia: 1) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 2) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, eccetto quelli internazionali che potranno svolgersi a porte chiuse; 3) lo sport all’aperto è ammesso purché si rispetti la distanza di un metro tra le persone; 4) va evitato lo spostamento di persone fisiche (non delle merci) se non per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”. E’ consentito il ritorno a casa; 5) chi ha più di 37,5 gradi di febbre è “fortemente raccomandato” a rimanere a casa; 6) chi è in quarantena deve rimanere a casa; 7) agevolare le ferie e i permessi per i dipendenti; 8) sono chiusi gli impianti sciistici; 9) sono sospesi gli eventi, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici; 10) sono sospese le attività in asili, scuole, università; 11) sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali; 12) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18, ma va mantenuto un metro di distanza tra le persone; 13) le altre attività commerciali sono consentite purchè si rispetti la distanza di un metro; 14) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (ad esempio centri commerciali e mercati); 15) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri termali, centri sociali e ricreativi; 16) sono sospesi gli esami alla Motorizzazione Civile.