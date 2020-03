Conad-Auchan, via libera dall’Antitrust con obbligo di cessione di negozi

L’operazione Conad-Auchan si avvia a compimento: l’Antitrust ha autorizzato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Auchan da parte della catena della gdo italiana, in particolare da parte di Bdc, società veicolo appositamente costituita e controllata da Conad. L’autorizzazione, però, in alcune zone individuate dall’autorità (33 mercati locali) è soggetta a vincoli che permettano di «sterilizzarne gli effetti anticoncorrenziali e a salvaguardare efficacemente l’operatività del confronto concorrenziale». In alcune zone si creerebbero monopoli della distribuzione, che l’Antitrust vuole evitare.

Bdc Italia, Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti e i sei grandi gruppi cooperativi da questa rappresentati dovranno quindi cedere «a un soggetto terzo e indipendente, attivo nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non», di un totale di 29 punti vendita, 14 a un soggetto entro una determinata data e poi un altro lotto di 15.

Gli acquirenti, sottolinea l’Antitrust, dovranno essere «soggetti indipendenti, anche commercialmente, dalle parti», «possedere i mezzi finanziari, nonché l’incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare, su scala dimensionale efficiente, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non», ed «essere, preferibilmente, primari operatori del settore attivi a livello nazionale e, in ogni caso, già attivi nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non». Qualora non vengano indicati gli acquirenti dei punti vendita, le parti dovranno cederli conferendo un mandato irrevocabile a un apposito fiduciario preventivamente approvato dall’Autorità, ovvero al monitoring trustee preposto al monitoraggio del rispetto delle misure.

Come annunciato dall’a.d. di Conad Francesco Pugliese a dicembre, già dallo scorso mese è iniziata la vera integrazione delle ex insegne Auchan, quella dei punti vendita. Secondo la strategia di Francesco Pugliese, a.d. di Conad, sono tre i binari di sviluppo: l’evoluzione dei negozi di grandi dimensioni Auchan e Conad dai 4 mila mq in su nel nuovo format unico Spazio Conad, il rinnovo dei negozi di prossimità dall’autunno 2020 e, terzo elemento generale, l’avvio di un’unica piattaforma digitale che promuova e-commerce, servizi alla persona e iniziative speciali. Il tutto verrà progressivamente comunicato con campagne ad hoc (a inizio anno quella istituzionale e, nella seconda parte dell’anno prossimo, una su Spazio Conad), grazie a un budget di 41 milioni di euro, in crescita del 2,5%.

ItaliaOggi