IL MONDO DEL MARKETING

Oreo: Edizione limitata con Chiara Ferragni accompagnata da un concorso e un nuovo sito

La pianificazione è di Carat la firma di Bitmama

Mondalez porta sul mercato la limited edition di Oreo con l’Influencer più famosa di sempre Chiara Ferragni. Il lancio social è stato un successo seguito dalla campagna tv e affissioni firmata da Bitmama.

La confezione Oreo si tinge per l’occasione, di colore rosa blu e bianco, riporta il famoso logo con l’occhio simbolo dell’impero della Ferragni.

Con due confezioni di Oreo si accede al concorso dove in palio si potrà vincere un capo della capsule collection di abiti e accessori firmata Ferragni.

Google:arriva una serie di podcast a tema marketing digitale

Realizzata in collaborazione con Gimlet Media (spotify) si rivolge ai marketer come forum di discussione sui temi piu importanti per il mondo dell’industria

Nel mercato contemporaneo dei media, la tendenza risulta consolidata, Google approda nel mondo dei podcast con una serie interamente dedicata al marketing digitale.

La serie è prodotta da Think With Google e si rivolge ai marketer come un vero e proprio spazio informale di discussione di quelli che sono gli argomenti di tendenza nel mondo dell’industria.

I tempi spaziano in modo ampio e informale, dai comportamenti dei consumatori alle strategie di marketing più validi, passando per i mutamenti della figura del Chief Marketing Officer.

È già disponibile una prima stagione e una seconda è in valutazione, dalla collaborazione con Gimlet Media, società leader nella produzione di podcast acquisita da Spotify nello scorso febbraio.

Caseificio Valcolatte porta in tv il suo primo spot di RiCcotta

Firma lo spot e la definizione della strategia di comunicazione M&C Saatchi

Lo spot grazie allo strumento narrativo dello story-telling racconta la storia della famiglia Panizzi che nel 1914 fonda il Caseificio Valcolatte. Il racconto di questa storia è custodito in un antico libro la cui copertina marchiata a fuoco riporta il logo del Caseificio Valcolatte le cui pagine ricche di fotografie storiche di famiglia e ricette tramandate e scritte a mano con pennino e calamaio, prendono vita e, sfogliandosi, conducono lo spettatore alla scoperta della preparazione della ricotta, fino ai giorni nostri, fino alla nascita di RiCcotta, doppiamente ricca di gusto.

M&C Saatch si affida alla casa di produzione Utopia per la realizzazione dello spot televisivo, che sarà in onda per tutto il mese di Marzo sulle principali reti televisive con il supporto di una grande campagna web.